Baltian maiden jättimäinen yhteisprojekti etenee. Rail Baltican on määrä aloittaa liikennöinti pääradalla vuonna 2031.

Vuonna 2001 Viron, Latvian ja Liettuan liikenneministerit allekirjoittivat yhteistyösopimuksen maiden välisestä raideyhteydestä. Jo liki kymmenen vuotta muhinut ajatus Rail Balticasta sai alkusysäyksen, jonka jälkeen Baltian maita on pyritty yhdistämään fyysisesti Euroopan ytimeen.

Kunnianhimoisessa hankkeessa Baltian läpi rakennetaan liki 900 kilometrin ratayhteys ja lopulta Tallinnasta Varsovaan asti kulkeva reitti kulkee reilun 1 200 kilometrin mitalla.

Baltian läpi kulkevan pääradan on määrä valmistua viimeistään vuonna 2030, ja ensimmäiset junat aloittavat liikennöinnin vuonna 2031. Työtä vielä riittää.

Liettuassa esimerkiksi suurimmat rakennustyöt alkavat vasta vuonna 2028. Latvian on kerrottu olevan puolestaan Viroa ja Liettuaa perässä rakennustöissä.

Kaikkiaan päälinjasta on tällä hetkellä Rail Baltican mukaan rakenteilla tai valmiina rakentamista varten reilut 40 prosenttia.

Johtaja vakuuttaa: Aikataulu ei ole muuttunut

Kaikki eivät ole valmistumisaikataulusta vakuuttuneita. Tämän vuoden alussa esimerkiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi pitävänsä nykyistä aikataulua mahdottomana toteuttaa.

RB Rail AS:n operatiivinen johtaja Marius Narmontas vakuuttaa MTV Uutisille Liettuassa, että aikataulu ei ole muuttunut, vaikka kyse onkin "megaprojektista".

– Tällä hetkellä keskitymme hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen ja tavoitteeseen, josta olemme sopineet Euroopan komission, Baltian maiden sekä kumppaneidemme Suomen ja Puolan kanssa.