Norjassa leviää voimakas tulipalo, joka on tuhonnut yli sata asuntoa. Useita satoja ihmisiä on evakuoitu.
Norjan radion NRK:n mukaan palokunta ei ole saanut paloa toistaiseksi hallintaan. Palo on levinnyt useisiin rivitaloihin ja maastoon Krokstadelvassa Drammenissa.
Poliisi on kehottanut asukkaita poistumaan alueelta. Poliisin vaaratiedotteen mukaan alueella on räjähdysvaara ja siellä leviää myrkyllistä savua. Aiemmin alueella kuultiin räjähdyksiä.
Drammen kartalla.MTV
Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä kerrottu, mutta useita asukkaita on terveydenhuollon seurannassa. Yksi palopelastaja on saanut lieviä vammoja.
Reutersin mukaan kyseessä on terassitalokompleksi.