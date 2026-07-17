Jalkapallon MM-kisojen lippukaupasta on käynnissä useita tutkintoja sekä Yhdysvalloissa että Saksassa.
Tämän vuoden MM-kisojen valtavat korotukset pääsylippujen hintoihin puhuttivat jo kauan ennen kisojen alkua eikä kohu ota loppuakseen finaaliviikollakaan.
MM-loppuottelua isännöivän New Jerseyn osavaltion yleinen syyttäjä Jennifer Davenport kertoi perjantaina The Athletic -lehdelle, että hänen johtamansa toimisto jatkaa tutkintaa kisojen lippukaupasta turnauksen päättymisenkin jälkeen.
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Tutkinnassa on mukana myös Davenportin kollega New Yorkin osavaltiosta, Letitia James. Kaksikko nosti Fifan lippukaupassa esiintyneet epäselvyydet esiin toukokuussa kahdeksan ottelun osalta.
Näissä otteluissa, mukaan lukien sunnuntain MM-finaali, tuli ilmi hintojen rakettimaista nousua sekä jo myytyjen istumapaikkojen sijoittelua uudelleen jälkikäteen luotujen uusien lippukategorioiden tieltä.
Kisajärjestäjät loivat syyttäjien mukaan myös keinotekoista pulaa pääsylipuista kiihdyttääkseen niiden kauppaa.
– Alkuperäisessä lippukaupassa Fifan katsomokartassa stadion oli jaettu neljään alueeseen, joista ykköskategoria oli kaikista halutuin. Mutta kun fanit olivat jo ostaneet lippunsa, Fifa loi uuden alueen, jossa pääsi eturiveille halutuimmissa kategorioissa, Davenport selvitti.