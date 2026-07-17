Suomen Alisa Launonen on voittanut alle 18-vuotiaiden tyttöjen seitsenottelun Euroopan mestaruuden Italian Rietissä.

Launonen, 16, keräsi kilpailusta 6 154 pistettä.

Launonen kellotti 100 metrin aitajuoksussa ajan 13,33, hyppäsi korkeutta 175, työnsi kuulaa 13,08, juoksi 200 metriä 24,06, hyppäsi pituutta 625, heitti keihästä 39,82 ja sinetöi mestaruuden päätöslajissa 800 metrin juoksussa ajalla 2.17,04.



Saksan Svea Funck oli toinen pistein 6 065 ja Hollannin Fleur Favre kolmas pistein 5 822. Suomen Isabella Tuulari keräsi 5 532 pistettä ja oli viides.