Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa.
Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat.
Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka.
Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla.