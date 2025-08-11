Jos työpaikaltasi löytyy tällainen, lomalta palaaminen on paljon helpompaa

Työystävyys on tärkeää – se voi jopa suojata työuupumukselta.

Kesälomat kierivät loppuun, ja elokuussa alkaa arki. Töihin palaaminen ei aina huvita. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan joka toinen suomalainen kokee lomaltapaluustressiä.

– Kyselyn perusteella noin 70 prosenttia sanoo, että työystävät helpottavat merkittävästi paluuta lomalta, työeläkeyhtiö Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki kuvaa.

Aika ei mene juoruiluun kahvihuoneessa

Työkaverit ovat oleellisia ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Hyvä suhde kollegaan voi suojata jopa työuupumukselta, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Olli Viljanen.

– Avoin, välitön, työn jakamisen mahdollistava varmasti lievittää stressiä, Viljanen kuvaa hyvää työtoveria.

Elon kyselyn perusteella työystävyys jopa tehostaa työtä. Aika ei siis mene kahvihuoneessa rupatteluun.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Kun ihmiset tuntevat toisensa ihmisinä ja kokevat, että heistä välitetään, he tekevät sujuvammin yhdessä töitä, Korhonen-Yrjänheikki kuvaa.

Korhonen-Yrjänheikin mukaan eräässä asiakasyrityksessä kaikki muuttui huonompaan suuntaan, kun yhteiset tauot poistettiin.

– Ei ollut mahdollisuutta jakaa työn haasteita ja kulmia, ja itse asiassa sairauspoissaolot lähtivät kasvuun, hän sanoo.

Mitä on lomaltapaluustressi? Mikä kikka töissä on alihyödynnetty? Keitä ovat työyksinäiset? Katso koko keskustelu videolta jutun alussa.

