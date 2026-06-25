



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Professorilta yllättävä vinkki aivojen huoltamiseksi: Lisää sekä omaa että muiden hyvinvointia

10:19 Asiantuntijat: Aivojen hyvinvointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Julkaistu 25.06.2026 19:15

Aivoterveydestä puhutaan usein vasta sitten, kun ongelmat jo näkyvät. Professori neuvoo yllättävän aivojen hoitokonstin, josta on parhaimmillaan iloa muillekin. Suomalaisten aivot voivat monella tapaa paremmin kuin ennen, mutta samaan aikaan aivosairauksista on tullut yksi suurimmista toimintakykyisiä elinvuosia vievistä sairausryhmistä. Kansallisen Neurokeskuksen johtajan, erikoislääkäri Eero Rissasen mukaan Suomessa yli joka neljäs menetetty terve elinvuosi johtuu aivosairaudesta, kun mukaan lasketaan neurologiset taudit ja mielenterveyden häiriöt. Lue myös: Pitkään jatkuneella unettomuudella huolestuttavia seurauksia – "Voi olla varhainen varoitusmerkki" Rissasen mielestä asiasta puhutaan liian vähän suhteessa ongelman laajuuteen. – Monesti aivoterveys otetaan itsestäänselvyytenä ja vasta kun on jotain ongelmaa, siihen havahdutaan. Meillä on vielä paljon tehtävää lisätäksemme tietoisuutta siitä, miten aivoterveyttä voidaan edistää sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnassa, Rissanen kommentoi Huomenta Suomessa Porin SuomiAreenalla. Turun yliopiston professorin, erikoislääkäri Linnea Karlssonin mukaan aivojen terveyteen pitäisi alkaa kiinnittää huomiota jo ennen lapsen syntymää tukemalla perhettä ja odottavaa äitiä. – On paljon asioita, joita yhteiskunnan pitäisi tehdä. Mahdollistetaan se, että yksilöt voivat tehdä parempia valintoja esimerkiksi elintapojen suhteen, koska monet aivoterveyttä edistävät asiat ovat yhteiskunnan rakenteissa, Karlsson sanoo. Lue myös:

Tutkimus osoitti: Näillä elämäntapamuutoksilla voi ehkäistä muistisairauksia

Mitä voi tehdä itse?

Itse kukin voi pitää huolta omista aivoistaan panostamalla terveellisiin elintapoihin.

– Peruselementithän meillä ovat aika hyvin tiedossa. Terveellinen ravinto, liikunta, riittävä uni, niin sanottu aivojumppa, eli aivojen haastaminen – kognitiivinen aktiivisuus hienommin sanottuna – sosiaaliset suhteet ja aivojen suojaaminen päihteiltä ja vammoilta. Yksinkertainen asia: pidä pyöräilykypärää päässä, Rissanen listaa.

Hän nostaa esiin tässäkin yhteiskunnallisen tason.

– Jälleen kerran korostaisin sitä, miten suuri merkitys yhteiskunnallisella tasolla tehdyillä ratkaisuilla ja valinnoilla on. Mahdollistetaanko vaikkapa julkinen liikenne ja helpommat jalankulku- ja pyöräilymahdollisuudet verrattuna autoiluun, että yksilö voisi tehdä parempia valintoja.

Karlsson muistuttaa myös stressin välttämisestä ja siitä palautumisesta.

– Aivot eivät voi hyvin, jos kuormitus jatkuu ilman palautumismahdollisuutta. Se, mitä palautuminen kenellekin merkitsee, on yksilöllistä. Mutta jos toteaa, että omassa arjessa ei palautumisen paikkoja ole, tilanne kannattaisi korjata.

– Toinen ehkä vähän tämmöinen yllättävä nosto ja konkreettinen keino on ystävällisyys. Siis se, että me olisimme ystävällisiä toisille ihmisille. Se lisää sekä omaa hyvinvointia että vastaanottavien aivojen hyvinvointia.

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta. Huomenta Suomen löydät myös MTV Katsomosta!

Lue myös:

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Näin pidät hyvää huolta aivoistasi | MTV Uutiset