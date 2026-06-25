Aivoterveydestä puhutaan usein vasta sitten, kun ongelmat jo näkyvät. Professori neuvoo yllättävän aivojen hoitokonstin, josta on parhaimmillaan iloa muillekin.
Suomalaisten aivot voivat monella tapaa paremmin kuin ennen, mutta samaan aikaan aivosairauksista on tullut yksi suurimmista toimintakykyisiä elinvuosia vievistä sairausryhmistä.
Kansallisen Neurokeskuksen johtajan, erikoislääkäri Eero Rissasen mukaan Suomessa yli joka neljäs menetetty terve elinvuosi johtuu aivosairaudesta, kun mukaan lasketaan neurologiset taudit ja mielenterveyden häiriöt.
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Rissasen mielestä asiasta puhutaan liian vähän suhteessa ongelman laajuuteen.
– Monesti aivoterveys otetaan itsestäänselvyytenä ja vasta kun on jotain ongelmaa, siihen havahdutaan. Meillä on vielä paljon tehtävää lisätäksemme tietoisuutta siitä, miten aivoterveyttä voidaan edistää sekä yksilötasolla että laajemmin yhteiskunnassa, Rissanen kommentoi Huomenta Suomessa Porin SuomiAreenalla.
Turun yliopiston professorin, erikoislääkäri Linnea Karlssonin mukaan aivojen terveyteen pitäisi alkaa kiinnittää huomiota jo ennen lapsen syntymää tukemalla perhettä ja odottavaa äitiä.
– On paljon asioita, joita yhteiskunnan pitäisi tehdä. Mahdollistetaan se, että yksilöt voivat tehdä parempia valintoja esimerkiksi elintapojen suhteen, koska monet aivoterveyttä edistävät asiat ovat yhteiskunnan rakenteissa, Karlsson sanoo.