Yhdysvallat on käynnistänyt jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom viestipalvelu X:ssä.
Kyseessä on seitsemäs peräkkäinen yö, jona Yhdysvallat iskee Iraniin. Centcomin mukaan iskujen tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallista kyvykkyyttä.
Yhdysvaltain asevoimat kertoo myös pitävänsä tiukkaa vahtia Iranin satamien suhteen. Yhdysvallat sanoi ohjanneensa jo neljän kauppa-aluksen reittiä ja pysäyttäneensä ainakin yhden tiistaina uudelleen aloitetun merisaarron aikana.