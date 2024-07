Kolme viikkoa ilman somea: Näin elämässä muuttui kaikki ja ei mikään – lipsahdatko sinäkin aivottomaan ahmintamoodiin?

Kun Instagramissa on hulahtanut tunti, aivojen takaosassa pieni ääni muistuttaa, että aikaa pitäisi käyttää fiksummin. Paremmin.

Ruutuaikani ennen lomaa on kaksi tuntia lähes joka päivä. Eikä tuon ajan käyttäminen ole mitenkään hankalaa – ykis jakso draamasarjaa, Instagram auki ja siinä se.

Sovellukset on suunniteltu koukuttamaan meidät . Totta kai ne toimivat. Tabletti sovelluksineen jääköön siis lomamatkan ajaksi kokonaan kotiin.

Moderni irtiotto, eli miten sujuu kolme viikkoa ilman Instagramia

Ensimmäisellä viikolla kaikki on oivasti: loma on alussa, kaikki on jännittävää ja mukavaa eivätkä aivot kaipaa harhautuksia. Mutta sitten, sitten...