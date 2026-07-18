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Pysäyttävä ennuste: Tällaisia sadekausia Suomessa on tulevaisuudessa

Katso videolta: Tämän verran lämpötilat nousevat ja sademäärät lisääntyvät tällä vuosisadalla.

Katso videolta: Tämän verran lämpötilat nousevat ja sademäärät lisääntyvät tällä vuosisadalla.

Ilmastonmuutoksen myötä monet sääilmiöt ovat pidempikestoisia ja äärimmäisempiä.

Saderyöppyjä ja kuivakausia

Talvet ovat lämmenneet jo nyt 2000-luvun alusta, mutta tulevaisuudessa on yhä yleisempää, että termistä talvea on hankala määrittää.

– Mutta jos keskitytään katsomaan, mihin kuukausiin voimakkain lämpeneminen kohdistuu, niin sehän on ehdottomasti talvi, sanoo meteorologi Markus Mäntykannas .

Vuonna 2100 kuukausien keskilämpötilat ovat nousseet 2000-luvun alusta noin kahdella tai kolmella asteella. Lukema voi olla enemmänkin, mikäli päästöt lisääntyvät – ja päinvastoin.

Ilmastonmuutoksen myötä keskilämpötilat kasvavat ja sademäärät lisääntyvät Suomessa. Intensiivisiä sadejaksoja saattaa seurata pitkät kuivat kaudet.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Suomessakin saattaa siis olla yhä enemmän niin sanottuja sadekausia.

– Tulee varmasti tällaisia, että viikonkin tai kaksi voi sataa hurjan paljon. Tulee kerralla reippaasti vettä ja ukkostaa, mutta sitten voi olla tosi pitkä ajanjakso, ettei tule lainkaan vettä.