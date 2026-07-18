Ilmastonmuutoksen myötä keskilämpötilat kasvavat ja sademäärät lisääntyvät Suomessa. Intensiivisiä sadejaksoja saattaa seurata pitkät kuivat kaudet.
MTV:n Sään pyörteissä -ohjelman jaksoissa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomeen tulevien vuosikymmenten aikana.
Tämä juttu on julkaistu alun perin heinäkuussa 2025.
Vaikutukset näkyvät konkreettisesti niin keskilämpötiloissa kuin sademäärissäkin.
Vuonna 2100 kuukausien keskilämpötilat ovat nousseet 2000-luvun alusta noin kahdella tai kolmella asteella. Lukema voi olla enemmänkin, mikäli päästöt lisääntyvät – ja päinvastoin.
– Mutta jos keskitytään katsomaan, mihin kuukausiin voimakkain lämpeneminen kohdistuu, niin sehän on ehdottomasti talvi, sanoo meteorologi Markus Mäntykannas.
Talvet ovat lämmenneet jo nyt 2000-luvun alusta, mutta tulevaisuudessa on yhä yleisempää, että termistä talvea on hankala määrittää.
Saderyöppyjä ja kuivakausia
Sademäärissä muutokset puolestaan eivät ole keskiarvoiltaan huimia. Sademäärät nousevat noin 5–15 prosentilla, eniten talvikuukausina.
Sateiden luonne kuitenkin saattaa muuttua.
– Yhä suurempi osuus sateista on hetkellisesti rankkaa sadetta, Mäntykannas sanoo.
Ilmastonmuutoksen myötä monet sääilmiöt ovat pidempikestoisia ja äärimmäisempiä.