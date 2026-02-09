Myös töissä pitää pystyä palautumaan, muistuttaa työpsykologi.

Jokainen työssäkäyvä kenties tunnistaa sen esihenkilön, joka muistaa puhua palautumisen tärkeydestä vapaalla.

Palautuminen vapaapäivinä onkin tärkeää, muttei kaikki kaikessa. Asetelman pitäisi olla niin, että myös työpäivän aikana pääsee palautumaan, huomauttaa erikoispsykologi Nina Lyytinen Huomenta Suomen haastattelussa.

Lyytinen tietää, mistä puhuu, sillä hän on pitkään tehnyt töitä nimenomaisesti työhyvinvoinnin, kuormituksen ja uupumuksen kanssa. Lyytinen on myös palkittu Vuoden psykologi -tittelillä vuonna 2023 työstään työterveyspsykologina, kriisi- ja traumaosaamisestaan sekä Psykopedia-podcastistaan.

Otetaan hieman vauhtia kauempaa.

Kuormituksen muoto muuttunut

50 vuotta sitten työstä seurannut kuormitus oli erilaisempaa kuin nyt. Ehkä fyysisempää ja yksinkertaisempaa kuormitusta, kun taas nykyään kuormitus on enemmän aivoihin kohdistuvaa kognitiivista kuormitusta.

Työ vaatii entistä enemmän uuden oppimista, keskittymistä ja multitaskausta. Samaan aikaan ärsykkeiden määrä on lisääntynyt 50 vuoden takaisesta.

Viime vuosina on puhuttu myös niin sanotusta itseaiheutetusta keskittymisvaikeudesta eli adt:stä (attention deficit trait). Kyse ei ole adhd:n kaltaisesta lääketieteellisestä diagnoosista, vaan tilasta, joka syntyy, kun arjessa on ollut pitkään kuormitusta ja puutteellista palautumista.

– Ei ehkä ajatella sitä, kuinka paljon [edellä mainitut kuormittavat tekijät] vievät voimavaroja, Lyytinen tuumaa.

Työuupumus on pysynyt samankaltaisilla kohtalaisen korkeilla tasoilla koronapandemian jälkeen, muttei ainakaan ole lähtenyt nousuun, selviää viime vuonna julkaistusta Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksesta.

Tutkimuksen tuloksista selviää, että mitä nuorempi ikäryhmä, sitä heikompi on työhyvinvointi. Yleisimpiä työuupumuksen oireita ovat kyynistyneisyys sekä kognitiiviset häiriöt.

Myös työpäivän aikana pitää olla mahdollisuus palautua

Palataan siihen palautumiseen niin vapaalla kuin töissä.

– Sillä on myös merkitystä, että palaudumme työpäivän aikana. Ei niin, että suoritetaan työpäivä täysillä ja sitten mennään palautumaan.

Erikoispsykologi Nina Lyytinen peräänkuuluttaa sitä, että työpaikalla ja työpäivässä rakenteet pitäisi olla niin rakennettuja, että myös työpäivän aikana olisi aikaa palautua.

– Ihmisen mieli ei ole kone. Emme ole koko ajan hyvässä ja täydessä vireessä, vaan työpäivän aikana on vaihtelua vireystilassa.

Jos ei ole palautumista, ammutaan tehokkuutta

Tauot, tauot ja tauot. Se on Lyytisen neuvo numero yksi.

Entä jos ei ehdi tai ei ole mahdollisuutta pitää taukoa? Kenen vastuulla palautuminen sitten on?

Vastuu on työnantajalla, Lyytinen toteaa, mutta myös työntekijällä siinä, että työntekijän tulee kertoa niistä ongelmakohdista, joissa palautuminen ei toteudu.

– Silloin, jos työ on mitoitettu niin, että ei ole mahdollisuutta palautua, niin silloin mennään kaikkea hyvinvointia ja hyvää työtä vastoin. Tehokas työntekijä on sellainen, joka myös palautuu työpäivän aikana.

Huonovointisuus töissä näkyy myös Miten Suomi voi? -tutkimuksessa. Vaikka työn imu on lähtenyt varovaiseen nousuun, työuupumus ja tylsistyminen töissä on edelleen yleisempää kuin ennen pandemiaa.

Erikoispsykologi antaa konkreettisen neuvon: 10–15 minuutin yhteinen kahvihetki poissa työpisteeltä.

"Liiallisen" tehokkuuden vaatiminen ilman taukoja sahaa lopulta omaa oksaansa.

– Jos palautumiselle ei ole aikaa, lisääntyy riski tehdä virheitä ja työteho laskee.

Jos palautumista ei anneta, niin silloin Lyytisen mukaan ammutaan itse tehokkuutta.

Tuloksia haluava työnantaja haluaa myös mahdollistaa työntekijälle palautumisen, Lyytinen luottaa.

