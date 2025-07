Saako kesälomalla kurkata työsähköpostia?

Työterveyspsykologi suosittelee lomalaista tekemään tietoisia valintoja työasioista huolehtimisen osalta.

Loman aikana moni harhautuu katsomaan työsähköpostia tai siirtyy ajatuksissaan työasioiden pariin. Työterveyspsykologi Sari Valavuori Mehiläisestä kertoo, että se ei ole puhtaasti mitenkään huono asia.

Valavuori kehottaa kuitenkin miettimään, onko sähköpostin kurkkaamiselle jokin tarve vai onko taustalla jokin tunne.

– Jos on tarve, voidaan ajatella, että aamupäivällä kymmeneltä katson sen ja sitten se on siinä. Sitten minulla on muita juttuja, Valavuori sanoo Huomenta Suomessa.

Itselleen voi sallia luvan käydä kurkistamassa työasioita, mutta samalla kannattaa tietoisesti päättää, että ei jää miettimään niitä pitkäksi aikaa.

Mieli pitää tietoisista valinnoista

Valavuori kehottaa tekemään tässä tietoisen valinnan. Hän kertoo, että ihmismielen kannalta on sitä parempi, mitä tietoisemmat valintamme ovat.

– Loma antaa siihen mahdollisuuden, että pysähdytään ja mietitään hieman tietoisemmin sitä, mitä tarvitsemme ja mistä me hyödymme.

– Tunnehan on välillä sellainen, joka meitä harhauttaa. Sitä ei aina kannata uskoa, Valavuori neuvoo.

Katso koko keskustelu lomalla palautumisesta olevalta videolta.