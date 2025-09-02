Kullan hinta kohosi uuteen ennätykseen.
Kullan hinta on noussut uuteen ennätyslukemaan sen jälkeen kun Aasian pörssit olivat avautuneet uuteen pörssipäivään.
Jalometallin hinta kävi tiistaina yli 3 501 dollarissa unssilta eli 31,1 grammalta. Viimeksi kullan hinta ylsi ennätyskorkeuksiin huhtikuussa, jolloin se käväisi hieman päälle 3 500 dollarissa unssilta.
Kullan markkinahinta on noussut tänä vuonna historiallisen korkealle tasolle Yhdysvaltain tempoilevan tullipolitiikan sekä geopoliittisten epävarmuuksien seurauksena. Kultaa pidetään perinteisesti sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina.