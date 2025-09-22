Odotus korkojen laskusta siivittää jalometallien kallistumista.
Kullan hinta on noussut taas uuteen ennätykseen, kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg. Unssin eli 31,1 gramman hinta nousi liki prosentin 3 720 dollariin (3 165 euroon).
Edellinen kaikkien aikojen korkein kullan hinta nähtiin viime viikolla, sen jälkeen kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi ohjauskorkoa keskiviikkona.
Myös hopean hinta oli maanantaina nousussa. Unssin hinta ylsi 43,8 dollariin (37,3 euroon).
Odotus on, että tällä viikolla julkaistavat inflaatioluvut antavat Fedille tilaa jatkaa samalla linjalla. Korkojen lasku tukee yleisesti jalometallien hintaa, kun tuottoero niiden ja muiden sijoitusten välillä kapenee.
Markkinoilla ennakoidaan, että Fed alentaa ohjauskorkoa tänä vuonna ainakin kerran.