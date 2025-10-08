Yhdysvaltain hallinnon sulku ja muut kriisit saavat sijoittajat hakeutumaan turvasatamaan.

Kullan hinta rikkoi keskiviikkona ennätyksen ja kiipesi ensimmäistä kertaa yli 4 000 dollariin unssilta eli 31,1 grammalta. Rajapyykki ylittyi pörssipäivän avauduttua Aasiassa, mutta nousu jatkui päivän edetessä, ja illalla Suomen aikaa hinta kolisteli jo lähellä 4 070 dollarin tasoa.

Kullan hinta hätyytteli 4 000 dollarin rajapyykkiä jo tiistaina, mutta jäi Yhdysvaltain pörssien sulkeutuessa siitä noin kymmenen dollarin päähän. Samalla myös hopean hinta on noussut lähelle ennätystään.

Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina.

Voimakasta nousua viime vuosina

Kullan hinta on noussut vuoden alusta yli 50 prosenttia ja tuplaantunut kahden kuluneen vuoden aikana. Viime päivinä kullan houkuttavuutta ovat lisänneet muun muassa Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon sulku, presidentti Donald Trumpin tulleista syntynyt kauppapoliittinen epävarmuus sekä poliittinen kuohunta Ranskassa.

Samanlaista kultarallia ei markkinoilla ole nähty sitten 1970-luvun, totesi uutistoimisto Bloomberg.

Suunta on ollut nousussa jo pitkään. Tuhannen dollarin raja rikkoontui finanssikriisin jälkimainingeissa, 2 000 euron raja koronakriisin aikana ja 3 000 dollaria, kun Trumpin tullisuunnitelmat heilauttelivat markkinoita maaliskuussa.

Hintarallia on ruokkinut myös se, että keskuspankit ovat viime vuosina ostaneet hanakasti kultaa holveihinsa. Ostotahti on tuplaantunut sen jälkeen kun Yhdysvallat ja sen liittolaiset jäädyttivät Venäjän valuuttareservit Ukrainan sodan laajennettua täysimittaiseksi hyökkäyssodaksi.

Myös Trumpin hyökkäysten lietsoma epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin riippumattomuudesta on antanut nousulle lisävauhtia.

Kullan hinta yleensä nousee, kun korot laskevat. Silloin ero korkoa tuottamattoman kullan ja muiden sijoitusten välillä vähenee.

0:58 Katso video! Suomella on kultaa 3,4 miljardin euron edestä – jäämme silti reilusti kakkoseksi naapurimaalle.