Yhdistelmäkisassa ja vapaan kympillä olympiakultaa voittanut Frida Karlsson on eristetty muista ruotsalaishiihtäjistä kaksi päivää ennen kisojen päätösmatkan, perinteisen 50 kilometrin starttia.
Muun muassa Expressen kertoo Karlssonin olleen tänään sivussa harjoituksista lievien flunssaoireiden takia.
– Hän on toistaiseksi sivussa harjoituksista, Ruotsin lehdistövastaava Astri Lindbäck kertoo.
Jo aiemmin ruotsalaisista ovat kisoissa sairastelleet parisprintin väliin jättänyt Linn Svahn ja Truls Gisselman sekä huoltopäällikkö Anders Svanebo.
Myös Jonna Sundlingilla ja Edvin Angerilla on ollut lieviä oireita hengitysteissä.
Suomen naisten valmentaja Reijo Jylhä kertoi eilen, että Vilma Ryytyllä ja Vilma Nissisellä on ollut vastaavia oireita ja molemmat joutuvat näin ollen jättämään sununntain viisikymppiä väliin.
Suomen joukkueeseen hälytettiin koti-Suomeen jo palannut Krista Pärmäkoski.
Karlsson olisi kunnossa ollessaan yksi 50 kilometrin voittajasuosikeista. Hän voitti matkan viime kaudella Trondheimin MM-kisoissa, joissa se käytiin vapaalla hiihtotavalla.
– Todennäköisyydet hänen osallistumiselleen ovat 50–50, sanoo yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntija Anna Haag.
Karssonin lisäksi Ruotsin joukkueeseen viidellekympille on valittu Sundling, Ebba Andersson ja Emma Ribom. Aftonbladetin mukaan heillä ei ole laittaa matkalle neljättä hiihtäjää, mikäli Karlsson joutuu jättämään kisan väliin.