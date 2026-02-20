Iivo Niskanen sai olympialaisissa virustartunnan, jonka vuoksi hän on ollut eristettynä jo päivien ajan. Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen kertoo antaneensa Niskaselle valtuudet päättää itse osallistumisesta lauantaina käytävälle perinteisen 50 kilometrille, jossa tämä puolustaa olympiavoittoa kahdeksan vuoden takaa.

Valtosen mukaan Niskasella todettiin maanantaina hengitystieoireita, joiden aiheuttajaksi paljastui metapneumovirus.

– Niin kuin nykyään tapana on, niin aina otetaan nenänäyte ja katsotaan, mikä oireiden aiheuttaja on.

– Se ei ole meidän kaikkein yleisin viruksemme, mutta toki sitä kansassa kulkee ja se aiheuttaa kausiepidemioita. Olemme todenneet täällä useampiakin viruksia, kun jaamme joukkueidenkin kesken tietoja. Tämä on yksi virus muiden joukossa.

Valtonen sanoo Niskasen oireiden olleen viikon mittaan "helpottamaan päin". Niskanen on harjoitellut koko viikon ajan.

Valtonen ei osaa esittää arviota, miten todennäköisesti Niskanen voidaan nähdä lauantaina lähtöviivalla.

– Virusta ei ole luokiteltu sydämeen hakeutuvaksi, ja siinä mielessä lääkärinä voin antaa urheilijan itse päättää oman tuntuman ja huomispäivän suorituskykyisyyden mukaan, lähteekö viivalle.