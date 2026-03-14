Hyundain Esapekka Lappi nousi Kenian MM-rallissa kolmanneksi, kun tallikaveri Thierry Neuville keskeytti 14. erikoiskokeella.
Jo aamun lenkillä äärimmäisen dramaattisia vaiheita sisältänyt lauantaipäivä tarjosi käänteitä myös päivähuollon jälkeen.
Iltapäivän avauspätkä koitui kisassa kolmantena olleen Neuvillen kohtaloksi. Belgialaistähti kärsi ensin rengasrikon, ja kun renkaanvaihtoon kului aikaa lähes kolme minuuttia, todennäköistä on, että Neuville vaihtoi kerralla kaksikin rengasta.
Vain minuutteja myöhemmin hänen autostaan saatiin uusi rengaspainevaroitus, ja kun molemmat vararenkaat oli jo käytetty, Neuvillen kisa jäi kesken.
Keskeytys tarkoitti sitä, että tallikaveri Lappi nousi kisassa jo kolmanneksi, vaikka on alusta asti yrittänyt vain ajaa varmasti pätkät läpi.
– Tavoite on päästä maaliin. Jatketaan sillä linjalla, Lappi sanoi ek:n päätteeksi.