Suomen maastohiihtotähti Krista Pärmäkoski ei starttaa sunnuntain 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailuun Trondheimin maailmancupissa.
Pärmäkosken oli määrä lähteä ladulle lähtönumerolla 54, mutta kun ensimmäiset hiihtäjät lähtivät matkaan, ilmestyi FIS:n tulospalveluun tieto siitä, ettei Pärmäkoski lähde matkaan.
Uransa tämän kauden jälkeen päättävä Pärmäkoski jäi lauantaisessa yhdistelmäkilpailussa kärjestä peräti minuutin ja 50 sekuntia ollen kisassa 26:s.
Kisan jälkeen Pärmäkoski kertoi Viaplaylle, että perjantaina lounaaksi syöty homeinen hampurilaissämpylä aiheutti suomalaistähdelle kovaa närästystä, mikä vaikutti Pärmäkosken suoritukseen.
Hiihtoliitto kertoi sunnuntaina Pärmäkosken todenneen närästysoireiden olevan vieläkin niin kovia, että oli parempi jäädä sivuun sunnuntain kisasta.