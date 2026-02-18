Suomi sai miesten parisprinttifinaalin jälkeen kutsun tuomariston pakeille.

– Meillä on vierailu taas juryn huoneeseen. Katsotaan, mitä sieltä tulee, Suomen miesten sprinttimaajoukkueen vastuuvalmentaja Ville Oksanen sanoi.

Lauri Vuorisen ja Joni Mäen muodostama Suomen joukkue oli juuri jäänyt Norjan voittamassa Milano-Cortinan olympialaisten miesten vapaan hiihtotavan parisprintissä 11:nneksi. Valmentaja Oksasella ei ollut aavistustakaan, mihin kutsu tuomariston luokse liittyy.

Viimeisessä vaihdossa oli ruuhkaa. Kysyttäessä siitä Oksanen pohti, että kutsu voi liittyä siihen.

– Ei minulle ole sanottu mitään syytä. Sanottu vain, että tulkaa sinne.

– Sinne tulee monesti kutsu erilaisista tapauksista, ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia meidän kannaltamme.

Oksanen vahvisti, että kutsu on tullut Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n viskaalilta.

Kutsu ei miehessä huolta aiheuttanut.

– Ei ihan hirveästi siinä vaiheessa, kun ollaan 11:nsiä.

Sija voisi toki noustakin.

– Veikkaan, että aika monella saa korottaa, ennen kuin sillä on merkitystä.

Oksaselle ei ymmärrettävästikään jäänyt hyvä maku pariviestistä.

– Tietyissä paikoissa tiputtiin hölmösti, mutta sitten toisaalta pystyttiin nousemaan. Kyllä meillä hyvä mahis oli hiihtää, mutta ei lähellekään riittänyt. Millään tavalla tyytyväinen en tietenkään ole. Huono valmentaja, hän murjaisi.