Kiuru ei kommentoi väitettyjä syytöksiä. Hän kuitenkin sanoo, ettei kannata eduskuntaryhmän puheenjohtajiston vaihtamista, kun ryhmä järjestäytyy ensi viikolla.

STT kertoi keskiviikkona lähteisiinsä vedoten, että eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Tytti Tuppurainen olisi käyttäytynyt epäasiallisesti avustajia ja kansanedustajia kohtaan. Tuppurainen on sanonut, että juttu sisältää paljon väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.

MTV selvitti: Yli 30 SDP:n kansanedustajaa kertoo, ettei ole todistanut Tuppuraisen epäasiallista käytöstä

"Epäasiallista lyttäystä" ennen äänestystä

Nyt hän painottaa Instagramissa, että ei ollut vielä äänestänyt, kun sai "epäasiallista henkilökohtaisuuksiin menevään lyttäystä"'.