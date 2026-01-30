Kiuru kuitenkin sanoo, ettei kannata eduskuntaryhmän puheenjohtajiston vaihtamista.
SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru ottaa kantaa SDP:n eduskuntaryhmän ympärillä pyörineeseen keskusteluun häirinnästä ja muusta epäasiallisesta käytöksestä.
Kiuru sanoo Facebookissa, että tilanne on kaikille raskas. Tämän vuoksi asiat on hänen mukaansa tärkeää selvittää ilman, että aiheutetaan hämmennystä.
STT kertoi keskiviikkona lähteisiinsä vedoten, että eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Tytti Tuppurainen olisi käyttäytynyt epäasiallisesti avustajia ja kansanedustajia kohtaan. Tuppurainen on sanonut, että juttu sisältää paljon väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa.
Kiuru ei kommentoi väitettyjä syytöksiä. Hän kuitenkin sanoo, ettei kannata eduskuntaryhmän puheenjohtajiston vaihtamista, kun ryhmä järjestäytyy ensi viikolla.
Tuppurainen on sanonut olevansa käytettävissä tehtävään.