Mieli ry:n kriisipuhelimeen soitettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan ennen.

Mieli ry:n kriisipuhelimeen vastattiin viime vuonna yli 110 000 kertaa. Tällä rikottiin edellinen ennätys vuodelta 2024, jolloin kriisipuhelimeen vastattiin noin 100 000 kertaa.

Yhteensä kriisipuhelimeen soitettiin viime vuonna lähes 320 000 kertaa.

Myös vastausprosentti nousi 35:een. Edeltävänä vuotena vastausprosentti oli 26.

Kriisipuhelimessa kriisityön ammattilaiset antavat kertaluonteista keskusteluapua vuorokauden ympäri.

Mieli ry:n mukaan useimmiten yhteydenoton syynä on paha olo.

Itsetuhoisuuteen liittyvien keskustelujen määrä kriisipuhelimessa sekä Mieli ry:n kriisichatissa nousi myös viime vuonna uuteen ennätykseen. Mieli ry:n mukaan tällaisia yhteydenottoja oli kriisipuhelimessa ja -chatissa keskimäärin 26 vuorokaudessa. Eniten itsetuhoisuudesta kertoivat 18–29-vuotiaat naiset.