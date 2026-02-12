Eniten kuntoutuspsykoterapiaa käyttävät nuoret naiset.
Yhteensä 67 000 suomalaista sai Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa viime vuonna. Heistä melkein 80 prosenttia oli naisia.
Saajamäärä oli suurempi kuin koskaan, vaikka psykoterapeuttien asiakasmäärien laskusta onkin uutisoitu.
Kela korvasi kuntoutuspsykoterapian kustannuksia yli sadalla miljoonalla eurolla.
Kela kertoo, että saajia oli viime vuonna tuhatkunta enemmän kuin edellisvuonna.
– Väestötasolla tarkasteltuna asiakasmäärän laskusta ei voida puhua. Kelan data osoittaa, että kuntoutuspsykoterapian saajamäärä oli viime vuonna ennätyksellinen, sanoo tutkimuspäällikkö Miika Vuori tiedotteessa.
Eniten kuntoutuspsykoterapiaa käyttävät nuoret naiset. Viime vuonna 25–34‑vuotiaista naisista kuntoutuspsykoterapiaa käytti lähes kuusi prosenttia. Vuonna 2011 luku oli vain yksi prosentti. Yleisimmät päädiagnoosit liittyvät masennukseen ja ahdistuneisuuteen.
Viime vuonna kuntoutuspsykoterapiassa aloitti runsaat 20 000 uutta asiakasta. Uusien kuntoutujien määrä on viime vuosina pysynyt verraten vakaana.
– Kuntoutuspsykoterapian aloittavien uusien asiakkaiden määrä kasvoi pitkään vuosittain. 2020-luvulla kasvu on kuitenkin taittunut, ja tämän seurauksena kokonaissaajamäärän kasvu on hidastunut selvästi, Vuori toteaa.