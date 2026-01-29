Video näyttää, että lomailijoille tuli lunta kirjaimellisesti "tupaan".
Intian Kashmirissa sijaitsevassa Sonamargin lomakylässä koettiin tiistaina pelottava hetki, kun valtava lumivyöry pyyhkäisi kylään voimalla.
Vyöry oli niin valtava, että se näyttää pyyhkäisseen haudanneen miltei koko lomakylän alleen. Viranomaiset olivat varoittaneet korkeasta lumivyöryriskistä vain tunteja aikaisemmin.
Yläpuolelta löytyvä valvontakameramateriaali näyttää, kuinka lumi peittää kylän vain sekunneissa.
Viranomaiset kertoivat myöhemmin huojentavia uutisia, sillä vyöryn ei uskota aiheuttaneen lainkaan henkilövahinkoja. Pelastusviranomaiset jatkavat siitä huolimatta etsintätöitä alueella.
Tapahtuma on aiheuttanut alueella laajasti erityisjärjestelyjä: läheisen lentokentän kaikki lennot on jouduttu perumaan ja viranomaiset ovat määränneet 270 kilometriä pitkän valtatien suljettavaksi.
Alueella seurataan lähipäivänä tiiviisti mahdollisten jatkovyöryjen mahdollisuutta.