Lentäjä laskeutui liikkuvan junan päälle ja nousi takaisin ilmaan. Katso hurja suoritus videolta!

Italialainen Dario Costa teki ilmailuhistoriaa Turkissa sunnuntaina, kertoo Red Bull.

Costa laskeutui pienlentokoneella liikkuvan junan päälle ja nousi uudestaan ilmaan. Videon julkaissut Red Bull kertoo, että Costasta tuli ensimmäinen ihminen, joka on kyennyt temppuun.

Costan suorituksesta teki vaikean se, että junan liike loi merkittävän määrän turbulenssia, kuten videolta voi nähdä. Lisäksi laskeutumisalusta oli äärimmäisen lyhyt ja kapea.

Videolla Costa lentää ensin junan päällä 87 kilometrin tuntinopeudella ja laskeutuu hiljalleen sen päälle. Molempien renkaiden osuttua junan kattoon, hän nousee lähes pystysuoraan ylös koneella.

Suoritus oli mahdollista muun muassa kuukausia kestäneen insinöörisuunnittelun ja simulaatioharjoittelun ansiosta, Red Bull vakuuttaa.

Katso suoritus yltä!