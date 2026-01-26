Kotkan kaupunginvaltuusto ei käynnistä prosessia kaupunginjohtaja Esa Sirviön luottamuksen arvioimiseksi, kaupunki kertoi maanantaina.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi viime viikolla Sirviön ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Oikeuden mukaan Sirviö ajoi autoa humalassa suojaamaton haulikko takapenkillä.

Sirviön mukaan tilanteen taustalla oli loppuun palaminen ja siihen liittyvät oireet.

Kaupungin tiedotteen mukaan valtuustoryhmissä ja valtuutettujen kesken käytiin keskustelua siitä, mitkä ovat Sirviön edellytykset jatkaa kaupunginjohtajan tehtävässä ja onko tarpeen käynnistää prosessi luottamuksen arvioimiseksi.

Osalle valtuutetuista kannan muodostaminen asiassa oli haastavaa, kaupunki kertoi.

Kotkan kaupunginhallitus antoi Sirviölle joulukuussa kirjallisen varoituksen, koska katsoi tämän rikkoneen virkavelvollisuuttaan.

Lue myös: Kotkan kaupunginjohtajalle kirjallinen varoitus