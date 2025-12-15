Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan antaa kaupunginjohtaja Esa Sirviölle kirjallisen varoituksen. Sirviön katsotaan rikkoneen virkavelvollisuuttaan.

Esa Sirviö palasi töihin marraskuussa kahden kuukauden virkavapaan jälkeen. Poissaoloa edelsi vakava sairastuminen ja siihen liittyvä tapahtumaketju, jonka yhteydessä hänen epäillään vapaa-ajallaan syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja ampuma-aserikokseen.

Sirviö on myöntänyt rikokset, mutta niistä ei ole vielä annettu tuomiota, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Ennen kaupunginhallituksen päätöstä kaupunginjohtajalle järjestettiin kuulemistilaisuus.

Tiedotteen mukaan Sirviö on tuonut esiin, ettei hän aio toistaa vastaavaa menettelyä. Sirviö on aiemmin kuvaillut tilannettaan "pakolliseksi pysähtymiseksi", jonka taustalla on loppuun palaminen ja siihen liittyvät oireet.