Kotkassa Karhuvuoren koulussa havaittiin torstaina lounaalla salaattipöydässä hyönteisiä, kertoo Kymen Sanomat.
Kymijoen Ravintolapalvelut tiedotti asiasta oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tiedotteen mukaan yhdessä salaattierässä havaittiin ruokailun yhteydessä pieniä ötököitä.
Asiakkuuspäällikkö Kaisa Havanan mukaan ötököitä salaatista löytänyt kertoi asiasta keittiöön ja salaatit poistettiin tämän jälkeen tarjolta. Havanan mukaan kyseessä oli "banaanikärpäsen tyyppisiä" ötököitä.
Hyönteisiä löytyi Havanan mukaan vain yhdestä erästä. Henkilökunta tarkisti loput salaatit paikan päällä.
Samaa salaattia oli tarjolla torstaina kaikissa Kotkan perusopetuksen kouluissa sekä lukioissa. Tiedossa ei ole, että hyönteisiä olisi löytynyt muualta.
Varotoimenpiteenä kyseinen salaatti on poistettu perjantain ruokalistalta.