Poliisi varoittaa kotkalaisia murroista.

Kotkassa liikemurrot ja polttoainevarkaudet ovat lisääntyneet, varoittaa Kaakkois-Suomen poliisi.

Syksyn ja alkutalven aikana liikkeisiin kohdistuneita murtoja on ollut jo yli 15 kappaletta. Murrot ovat tapahtuneet pääasiassa arkiöisin, kun muita ihmisiä ei ole liikkeellä.

Tekotapana on ollut usein hyvin suoraviivainen ja meteliäkin aiheuttava tekotapa, kuten murtautumalla sattumanvaraisella esineellä liikkeen lasin läpi.

Liikkeistä on varastettu pohjakassasta vähäisiä määriä käteistä sekä mahdollisesti otettu mukaan jotain myynnissä ollutta tavaraa. Ryöstöjä on tehty kahviloihin, ravintoloihin, partureihin sekä yksittäisiin muihin liikkeisiin.

Poliisin mukaan valvontakameroista paljon apua niin rikosten ennalta estämiseksi sekä roistojen kiinnisaamiseksi. Lisäksi poliisipartiot käyvät mahdollisuuksien mukaan tekopaikoilla tekemässä teknistä tutkintaa varkaiden kiinnisaamiseksi.

Pohjakassojen pitäminen mahdollisimman vähäisenä hillitsee myös varkaiden intoa, poliisi vinkkaa.

Löpövarkauksia

Kotkan seudulla on myös varastettu polttoainetta. Tapaukset painottuvat Länsi-Kotkan alueelle, Karhulaan sekä Sutelan pikavuoropysäkille.