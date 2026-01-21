Nashvillea vastaan uransa toisen NHL-ottelun kiekkoillut suomalaistulokas Konsta Helenius paukautti Buffalon paidassa tehot 1+2.
Buffalo Sabresin ykkösvaraus toissa kesältä huhki tiistaina huikeat tehot uransa toisessa NHL-ottelussa. Helenius vauhditti maalilla ja kahdella maalisyötöllä Sabresin 5–3-voittoon Nashville Predatorsista ja ansaitsi urakastaan ottelun ykköstähden palkinnon.
Tehopisteet olivat Heleniuksen ensimmäiset NHL-liigassa.
– Tämä on kuin unta, Helenius ihmetteli onnistumistaan NHL:n nettisivuilla.
– Sitä on aina haaveillut maalinteosta NHL:ssä, ja nyt se tapahtui. Todella hieno tunne.
Helenius, 19, viimeisteli vierasjoukkueen 3–0-maalin ensimmäisen erän lopulla. Hän pääsi Peyton Krebsin syötöstä parhaaseen laukaisusektoriin ja lähetti kiekon topakalla rannelaukauksella Nashville-vahti Juuse Saroksen olkapään yli.
Valmentajalta kehut
Ennen maaliaan Helenius oli jo saanut syöttöpisteet Noah Östlundin kahteen maaliin. Ensimmäinen piste heltisi onnekkaasti maalinedustan ruuhkassa. Toisen maalinsa Östlund iski Heleniuksen laukauksen paluukiekosta.
Helenius pelasi ottelun Östlundin johtamassa kolmosketjussa, jonka oikeassa laidassa hyökkäsi Josh Doan. Kolmikolle kertyi yhteistehot 3+3.
– Se oli meidän ylivoimaisesti paras ketjumme, Sabresiin valmentaja Lindy Ruff kiitteli.
– Ketju liikkui hyvin, loi tilanteita ja painoi jatkuvasti pelin vastustajan päätyyn. Juuri tuollaista energiaa tarvitsemme peliimme.
Heleniuksesta tuli seitsemäs suomalainen, joka on pelannut alle 20-vuotiaana kolmen tehopisteen ottelun NHL:ssä. Edelliset ovat Jesse Puljujärvi, Patrik Laine, Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi, Aleksander Barkov ja Hannu Virta.
Saros penkille
Ottelu ei ollut yhtä hohdokas Nashvillen vastuuvahti Sarokselle, joka kutsuttiin vaihtoaitioon toisen erän alussa Tage Thompsonin vietyä vieraat 4–0-johtoon.
Sarokselle kirjattiin ottelusta 14 torjuntaa.
Saroksen korvannut Justus Annunen esti 13 maalintekoyritystä. Hänen torjuntaprosenttinsa oli täysi sata, sillä Krebs viimeisteli loppulukemat 5–3:een, kun kotijoukkue haki tasoitusta ylimääräisen kenttäpelaajan avulla – siinä kuitenkaan onnistumatta.