Konsta Helenius pääsi pukemaan Buffalo Sabresin NHL-nutun toista kertaa urallaan ja mätti tehot 1+2, kun Buffalo kaatoi Nashville Predatorsin 5–3.
Konsta Helenius vietti kolmen pisteen tehoiltaa toisessa NHL-ottelussaan ja oli joukkueen tuikkivin tähti Buffalo Sabresin 5–3-voitossa Buffalosta.
Heleniuksen kaikki pisteet syntyivät ensimmäisessä erässä.
19-vuotias suomalaishyökkääjä pääsi yllättämään maanmiehensä Juuse Saroksen, joka oli voimaton tarkan rannelaukauksen edessä. Heleniuksen NHL-uran avausmaali vei Buffalon 3–0-johtoon ensimmäisessä erässä.
Ennen maaliaan Helenius oli ehtinyt jo napata NHL-uransa kaksi ensimmäistä syöttöpistettä: ykkössyötöt kahteen Noah Östlundin maaliin.
Helenius valittiin odotetusti koko ottelun ykköstähdeksi.
Dallas katkaisi tappioputkensa
Dallas Starsin onnistui katkaista kolmen ottelun mittainen tappioputkensa, kun texasilaisseura kaatoi kotikaukalossaan Boston Bruinsin 6–2.
Dallasin suomalaispelaajilla oli merkittävä rooli joukkueen voitossa. Esa Lindell viimeisteli toisessa erässä 3–0-osuman. Lindellin onnistumisesta kirjattiin syöttöpiste Miro Heiskaselle, joka oli rakentamassa myös kahta muuta maalia. Roope Hintz puolestaan nappasi kaksi syöttöpistettä.
Bostonin maalille vaihdettiin päätöserässä Joonas Korpisalo sen jälkeen, kun Jeremy Swayman oli päästänyt kuusi maalia. Korpisalo torjui kolmesti.
Dallasin hyökkääjätähti Mikko Rantanen joutui ottelusta sivuun sairastumisen takia.