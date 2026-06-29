– Jotain on tehtävä. Kyllä antaisin vielä Viroon mahdollisuuden, kun hän kuitenkin voitti sen viime vuonna. Jos Virossa ei tapahdu sitä, että suoritustaso pysyy järkevällä tasolla ja auto menee tietä myöten, niin jotain on kokeiltava. Jos et mitään muuta, niin todennäköisesti saat sitä samaa tulevaisuudessa, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa toteaa.