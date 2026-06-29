Toyotan ruotsalaistähti Oliver Solbergin vahva alkukausi on kääntynyt nopeasti jyrkkään syöksyyn.
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Täksi kaudeksi tehdaskuskipaikan Toyotalle saanut Solberg antoi heti kauden avauskisassa Monte Carlossa järisyttävät näytöt nopeudestaan ajamalla kisan voittoon.
24-vuotias Solberg on ollut tällä kaudella todella nopea ja lyönyt luun parhaimmillaan kurkkuun jopa Sebastien Ogierille. Kolikon kääntöpuolena Solbergilla on ollut ylimääräistä ohjelmaa jokaisessa kisassa, eikä auto ole pysynyt ojien välissä.
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Viime kisoissa Solbergin suoritustaso on romahtanut selvästi. Edellisessä viidessä kilpailussa hän on selvittänyt tiensä kympin sakkiin vain kerran.
Viime viikonloppuna Kreikassa Solberg rysäytti jälleen kerran ulos.