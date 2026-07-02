Toyotan Sebastien Ogier nousi jälleen vahvasti mukaan rallin MM-sarjan mestaruustaisteluun voittamalla viime viikonloppuna Kreikan Akropolis-rallin.
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Voitto toi ranskalaiselle runsaasti arvokkaita MM-pisteitä ja kavensi eroa sarjaa johtavaan tallikaveriin Elfyn Evansiin tuntuvasti juuri ennen kesän nopeita sorakisoja.
Ogier on ajanut jo usean kauden osa-aikaisella ohjelmalla, mutta siitä huolimatta hän on pystynyt taistelemaan kilpailuvoitoista ja mestaruuksista.
Viime vuonna hän nousi yhdeksännen maailmanmestaruutensa ansiosta Sebastien Loebin rinnalle kaikkien aikojen tilaston kärkeen.