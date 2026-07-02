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Sebastien Ogier jo päättänyt loppukauden kisoista | MTV Uutiset



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sebastien Ogierilta vahva vihje – suuri päätös jo käytännössä tehty Sebastien Ogier nousi MM-taistossa. Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein Julkaistu 02.07.2026 16:48 VILLE HIRVONEN – MTV URHEILU Toyotan Sebastien Ogier nousi jälleen vahvasti mukaan rallin MM-sarjan mestaruustaisteluun voittamalla viime viikonloppuna Kreikan Akropolis-rallin. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Viron MM-ralli 16.–19.7. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Voitto toi ranskalaiselle runsaasti arvokkaita MM-pisteitä ja kavensi eroa sarjaa johtavaan tallikaveriin Elfyn Evansiin tuntuvasti juuri ennen kesän nopeita sorakisoja. Ogier on ajanut jo usean kauden osa-aikaisella ohjelmalla, mutta siitä huolimatta hän on pystynyt taistelemaan kilpailuvoitoista ja mestaruuksista. Viime vuonna hän nousi yhdeksännen maailmanmestaruutensa ansiosta Sebastien Loebin rinnalle kaikkien aikojen tilaston kärkeen. Lue myös:

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Ennen Kreikkaa Ogierin tilanne mestaruuden suhteen ei näyttänyt vielä kovin lupaavalta, mutta nyt tilanne on jälleen huomattavasti suotuisampi ranskalaismestarin kannalta.

– Kauden alussa tavoitteeni oli yrittää taistella mestaruudesta. Kreikkaan mennessä asiat eivät kuitenkaan olleet menneet haluamallamme tavalla. Vauhtia kyllä oli, mutta emme onnistuneet muuttamaan sitä riittävän suuriksi MM-pisteiksi, ja ero Elfyniin alkoi kasvaa melko suureksi.

Ogier tiesi, että Kreikan kilpailu olisi mestaruushaaveiden kannalta ratkaiseva.

– Tiesin, että jos viikonloppu ei käänny meidän eduksemme, mestaruudesta olisi voinut alkaa luopua vähitellen. Nyt saimme kuitenkin todella paljon pisteitä, mikä on meille erittäin positiivinen asia.

Ogier ajaa varmuudella heinäkuun puolivälissä Viron MM-rallissa. Toimittajat yrittivät Kreikassa saada ranskalaiselta vastausta siihen, aikooko hän ajaa loppukauden kaikki kilpailut, mutta konkreettista vahvistusta ei vielä tullut.

Sen sijaan Ogier vihjasi, että ratkaisu on käytännössä jo tehty.

– Uskon, että pystymme kertomaan siitä pian. Osa päätöksistä oli itse asiassa tehty jo ennen tätä viikonloppua.