Sebastien Ogier lähtee Suomen MM-ralliin ison muutoksen saattelemana, mutta tähtää silti hyvään sijoitukseen.

Ogierin valmistautuminen Suomen MM-ralliin koki ison muutoksen aivan viime hetkillä. Normaalisti nuotteja lukeva Vincent Landais ei pysty osallistumaan tällä viikolla ajettavaan Suomen MM-ralliin.

Ranskalaismestari korostaa, että asiaa ei ollut mitenkään suunniteltu, vaan kaikki tapahtui todella viime hetkillä.

– Vincent ei henkilökohtaisista syistä pystynyt osallistumaan tähän ralliin. Ensimmäisenä haluamme tietenkin lähettää hänelle voimia tämän vaikean tilanteen keskelle, Toyota-kuski kertoo.

Ogier kertoo, että joutui reagoimaan yllättävään tilanteeseen nopeasti ja ensimmäinen nimi, joka hänelle tuli mieleen, oli vanha tuttu Julien Ingrassia.

Kaksikko voitti yhdessä kahdeksan maailmanmestaruutta, ennen kuin Ingrassia lopetti aktiiviuransa kauden 2021 päätteeksi.

Kaksikko oli jo maanantaina testaamassa, joten Ingrassia joutui erittäin nopealla aikataululla tositoimiin.

– Onneksi hän hyväksyi kutsuni saman tien ja suostui palaamaan autoon vielä yhden kerran.

– Juuri Suomessa se ei ole helpoin mahdollinen tehtävä, kun pitää hypätä mukaan näin nopeaan ralliin, mutta olen todella iloinen, että hän on täällä. Luotan täysin siihen, että hän pystyy tekemään työnsä.

Historiaan peilaten ranskalaismestaria voidaan povata mukaan Jyväskylän MM-rallin voittotaisteluun, sillä hän oli viime vuonna kolmas ja 2024 hän voitti kilpailun.

Toki tuota ykkössijan saavuttamista helpotti Kalle Rovanperän keskeyttäminen johtoasemasta rallin viimeistä edellisellä erikoiskokeella.