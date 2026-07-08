Sami Pajari odottaa tulevia Viron ja Suomen MM-ralleja innolla.

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Pajari oli keväällä ajetussa Portugalin MM-rallissa hyvässä vauhdissa ja kiinni palkintokorokesijoituksessa, mutta päätöspäivänä tullut rengasrikko murskasi ne haaveet tylysti.

Kun karavaani siirtyi Japanin jälkeen takaisin Eurooppaan ja Kreikan kivikkoisille erikoiskokeille, Pajari osoitti jälleen vauhtia sekä tarvittavaa malttia.

Tälläkin kertaa rengasrikko pilasi toiveet hyvästä sijoituksesta, mutta muiden kuljettajien saamien aikarangaistusten myötä suomalaiskuski pääsi juhlimaan lopulta neljättä sijaa.

Pajari toteaa, että kumpikin sorakisa sujui ennakko-odotuksiin nähden jopa odotettua paremmin.

– No joo, kyllä. Jos mietitään vaikka Portugalia, niin se oli vähän samantyyppinen kilpailu tämä Kreikka. Sielläkin vauhti oli hyvää, vaikka tulos jäikin lopulta piippuun, Pajari toteaa.

– Tänä vuonna tekeminen on muutenkin alkanut osua aika hyvin kohdalleen, Toyota-kuski sanoo viitaten palkintokorokesijoituksiin, joita on tullut tällä kaudella jo viisi.

Seuraavaksi edessä on Kreikkaan verrattuna kaksi täysin erilaista kisaa. Jos Kreikassa pärjäsi sillä, että osasi tarvittaessa nostaa kaasujalkaa, Virossa ja Suomessa sellaiseen ei ole varaa.

Pajari sanoo odottavansa kauden nopeimpia sorakisoja. Ne ovat samalla viimeiset ”täyden kaasun” osakilpailut nykyisillä Rally1-autoilla.

– Ne ovat ehdottomasti suosikkikilpailujani, ja tarkoitus on nauttia niistä vielä näillä autoilla. Odotan niitä myös kilpailullisesti todella paljon.

Jyväskylän MM-ralli on yleensä Pajarille merkannut myös toisenlaista taitekohtaa.

– Tämä vuosi on kuitenkin mennyt ihan älyttömän nopeasti. Minulle on yleensä tullut Jyväskylän jälkeen sellainen tunne, että syksy alkaa heti, mutta en halua vielä ajatella sitä, hän naurahtaa.