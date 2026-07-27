Kahdeksan maailmanmestaruutta Sebastien Ogierin rinnalla voittanut Julien Ingrassia palaa ranskalaiskuskin kartturiksi Suomen MM-rallissa.

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Kyseessä on pikahälytys, sillä Ogierin nykyinen kartturi Vincent Landais joutuu jäämään pois Keski-Suomen sorateiltä henkilökohtaisten syiden takia.

Ingrassia oli joka tapauksessa matkustamassa viikonlopuksi Suomeen, sillä hänen oli määrä toimia Jyväskylässä Rally.TV:n asiantuntijana.

– On suuri kunnia päästä takaisin autoon tähän yhteen ralliin auttaakseni Sebiä, Vincentia ja tiimiä. Siitä tulee suuri haaste, mutta odotan sitä innolla, Ingrassia sanoo Toyotan tiedotteessa.

Ingrassia oli voittamassa Ogiern kanssa tämän kahdeksaa ensimmäistä maailmanmestaruutta vuosina 2013–2021. Viimeksi he ovat istuneet samassa autossa Monzassa syksyllä 2021. Ogier voitti yhdeksännen maailmanmestaruutensa Landais'n kanssa viime kaudella.

Suomen MM-ralli käynnistyy torstai-iltana. Ogier on parhaillaan testaamassa Toyotaa Etelä-Savossa.