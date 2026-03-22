Yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ei vielä osaa sanoa, onko hän mukana, kun rallin MM-sarja astuu uudelle aikakaudelle ensi vuoden alussa.

Vuonna 2008 Meksikossa ensimmäisen MM-rallinsa ajanut Ogier kilpaili vuodet 2009–2021 täyden kauden ohjelmalla. Vuodesta 2022 lähtien hän on ajanut vain valikoituja kisoja, olkoonkin, että viime ja toissa vuonna ajamatta jäi mestaruusnälän yllättäessä vain kolme kisaa.

Jo viime keväänä Ogier kertoi MTV Urheilulle yllättyneensä, että osa-aikainen ura oli jatkunut niinkin pitkään. Kun MM-sarjassa tapahtuu tämän kauden jälkeen mittava sääntöuudistus, Ogierillakin on oivallinen mahdollisuus tarkastella elämäänsä ja tulevaisuuttaan siitä näkökulmasta, vieläkö rallin ajaminen kiinnostaa.

– Paperilla uusi auto ei vaikuta järin jännittävältä. Ne ovat askel taaksepäin. Tärkeintä on, että mukana olisi paljon autoja ja kilpailu olisi tiukkaa mahdollisimman monen pääluokan kuljettajan välillä, Ogier sanoi belgialaiselle RTBF:lle.

Hän ei kuitenkana itse ole vielä päässyt testaamaan Toyotan uutta menopeliä.

– Sellaista ei tässä kohtaa ole suunitteilla. Alan olla lähellä loppua, 42-vuotias ranskalainen sanoi.

Tänä vuonna Ogierin on määrä ajaa vielä kahdeksan MM-rallia, mutta se, mitä tämän jälkeen tapahtuu, on hänelle itselleenkin arvoitus.

– En voi vielä sanoa, ajanko vuonna 2027. Juuri nyt ajohalut ovat vielä olemassa, mutta elämässä on muutakin, kesällä 10 vuotta täyttävän Tim-pojan isä sanoo.

– Olen ollut täällä pidempään kuin osasin ajatella. Annan itselleni vielä muutaman kuukauden aikaa ennen päätöksen tekemistä.

205 MM-rallistartillaan Ogier on kaikkien aikojen tilastossa toisena. Loppukauden kahdeksan starttia nostaisivat lukeman 213:een, yhden suuremmaksi kuin tämän hetken kärkimiehen Jari-Matti Latvalan 212. Toki Latvalalla on tänäkin vuonna aikomus ajaa Rally2-autolla Suomen MM-rallissa, jolloin kaksikko olisi kauden päätteeksi tasoissa.

Viime keväänä Ogier sanoi lopettavansa ajamisen sitten, kun hän ei enää pysty saavuttamaan sellaisia tuloksia kuin hän itse itseltään odottaa.

Alkukaudesta nähtyjen suoritusten valossa lopettamiseen ei ainakaan tässä kohtaa ole mitään syytä. Ogierilla on pohja-aikoja sarjassa toiseksi eniten, vain kolme vähemmän kuin 18 vuotta nuoremmalla tallikaverilla Oliver Solbergilla, vaikka hän on ajanut kolmesta osakilpailusta vain kaksi.

Kun verrataan kuljettajien keskimääräistä eroa pohja-aikaan, Ogierin 0,27 sekuntia kilometrillä on koko sarjan paras lukema.

– On hyvä, kun sukupolvet kohtaavat ja välillämme on suuria taisteluita. Mutta ennemmin tai myöhemmin tämä minun sukupolveni tulee tiensä päähän.

Ogierin lisäksi 1980-luvulla syntyneitä kuljettajia MM-sarjan pääluokassa ovat vielä Dani Sordo, 42, Hayden Paddon, 38, Thierry Neuville, 37, ja Elfyn Evans, 37.