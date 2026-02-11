F1-historian menestyksekkäimpänä suunnittelijana pidetty Adrian Newey ei malttanut pysyä toimettomana odotellessaan Aston Martin -pestinsä alkamista.

Lähes 20 vuotta Red Bullilla työskennelleen Neweyn irtisanoutumisesta uutisoitiin huhti-toukokuun vaihteessa 2024. Hän solmi sopimuksen Aston Martinin kanssa saman vuoden syyskuussa.

F1-talleissa johtavassa asemassa olevien työntekijöiden sopimuksiin on yleensä kirjattu varsin pitkä irtisanomisaika, jonka puitteissa he eivät saa aloittaa työtään uuden työnantajan leivissä. Tällä pyritään varmistamaan, ettei tallista toiseen siirtyvä pomo pääse viemään mukanaan uusimpia innovaatioita.

Myös Newey joutui olemaan sivussa lähes vuoden päivät, ja hänen ensimmäinen virallinen työpäivänsä Aston Martinin osakkaana ja "johtavana teknisenä kumppanina" olikin vasta maaliskuussa 2025. Tätä nykyä Newey toimii myös Aston Martinin tallipäällikkönä.

Täysin toimettomana 67-vuotias insinööriguru ei pestiensä välissä kuitenkaan ollut. Newey kertoi Aston Martinin uuden AMR26-auton esittelytilaisuudessa piirtäneensä auton käytännössä jo ennen kuin hän aloitti työt tallissa.

– Auton filosofia syntyi irtisanomisaikanani, joka alkoi huhtikuun lopussa 2024, kun lähdin Red Bullilta, Newey sanoi GP Fansin mukaan.

– Me kaikki tiesimme silloin, minkälaiset uudet säännöt tulevat olemaan. Ne oli jo julkaistu, joten yritin vain miettiä näihin sääntöihin sopivia periaatteita ja mahdollisia ratkaisuja. Kun sitten aloitin tallissa 2. maaliskuuta 2025, kävimme aerodynaamikkojen ja suunnittelijoiden kanssa läpi filosofiaani. Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että se vaikutti toteuttamiskelpoiselta, ja olemme noudattaneet sitä siitä lähtien.

Lajin seuraajien hartaasti odottama uusi Adrian Neweyn luomus käänsi katseita heti tammikuun salaisissa ensitesteissä Barcelonan liepeillä.

Newey on toiminut tallia vaihtaessaan vastaavalla tavalla jo aiemminkin urallaan. Hän lähti aikanaan Williamsilta loppuvuodesta 1996 ja liittyi McLarenin palvelukseen vuonna 1997.

Irtisanomisaikansa vuoksi hän ei kuitenkaan ehtinyt vaikuttaa vuoden 1997 MP4/12-autoon vaan keskitti sen aikana kaiken tarmonsa vuotta myöhemmin käyttöön otettuun MP4/13:een.

Mika Häkkinen voitti kyseisellä autolla ensimmäisen kahdesta peräkkäisestä maailmanmestaruudestaan.

F1-kauden 2026 ensimmäiset viralliset talvitestit alkavat tänään keskiviikkona Sakhirin radalla Bahrainissa.