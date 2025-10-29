Entisen F1-kuljettajan Felipe Massan haastehakemus vuoden 2008 mestaruustaistelun käänteistä on edennyt oikeuteen Isossa-Britanniassa. MM-hopealle dramaattisella tavalla jäänyt Massa hakee 64 miljoonan punnan eli noin 73 miljoonan euron korvauksia korkoineen.

Massa nosti vuonna 2023 kanteen Kansainväistä autoliittoa (FIAaa), Formula One Managementia ja sen entistä pomoa Bernie Ecclestonea vastaan sen jälkeen, kun Ecclestone oli F1-Insiderin haastattelussa myöntänyt tienneensä vuoden 2008 Singaporen GP:ssä kohahduttaneesta Crashgatesta.

Ecclestone sanoi vaienneensa asiasta yhdessä FIAn puheenjohtajan Max Mosleyn kanssa, sillä he "halusivat suojella lajia ja välttää valtavan skandaalin". Sellainen saatiin seuraavana vuonna, kun tapaus tuli julki.

Tuossa kohtaa asialle ei kuitenkaan ollut enää mitään tehtävissä, sillä sääntöjen mukaan F1-kauden tuloksia ei ollut mahdollista muuttaa enää sen jälkeen, kun palkinnot oli FIAn gaalassa jaettu.

Jos Singaporen GP:n tulokset olisi mitätöity, Massa olisi voittanut mestaruuden, jonka hän nyt hävisi Lewis Hamiltonille yhdellä pisteellä.