Red Bullin tallipäällikön pestistä kesken viime kauden potkut saanut Christian Horner on paljastanut vielä julkaisemattomassa dokumentissa potkujensa taustasyitä ja -henkilöitä.

Red Bullin tallipäällikön pestistä kesken viime kauden Britannian F1-osakilpailun jälkeen potkut saanut Christian Horner on puhunut tallin sisäisestä kulissipelistä, joka hänen irtisanomistaan edelsi.

Horner on kommentoinut asiaa perjantaina julkistettavassa Drive to Survive -dokumenttisarjassa, jossa seurataan viime F1-kauden tapahtumia.

– Tunnen todellista menetystä ja surua. Se oli kaikki niin nopeaa. En ehtinyt kunnolla sanoa hyvästi. En koskaan ajatellut joutuvani tähän tilanteeseen. Tietenkin välitön reaktio tuollaiseen on, että “vitut heistä”. Minulta vietiin jotain, mikä ei ollut minun valintani, ja se oli minulle erittäin rakasta, Horner sanoi GP Blogin mukaan.

Kun Hornerilta kysyttiin, oliko tähtikuljettaja Max Verstappenilla ja hänen kiivaana tunnetulla isällään Jos Verstappenilla jotain tekemistä potkujen kanssa, britti kielsi asian.

– Hänen isänsä ei ollut suurin fanini. Hän on puhunut ääneen minusta. Mutta en usko, että Verstappenit olivat tästä mitenkään vastuussa.

Markolla näppinsä pelissä

Sen sijaan näkyvä F1-hahmo Helmut Marko, 82, tallin pitkäaikainen neuvonantaja, oli Hornerin mukaan vaikuttamassa potkupäätökseen.

– Uskon, että päätöksen teki (Red Bullin urheilujohtaja) Oliver Mintzlaff, joka sai sivulta neuvoja Helmut Markolta. Lopulta asiat muuttuivat liiketoiminnassa ja konsernin sisällä. Perustaja kuoli, ja Dietrichin (Mateschitz) kuoleman jälkeen minulla luultavasti katsottiin olevan liikaa valtaa, Horner summasi.

Hornerin viimeisiä vuosia Red Bullilla väritti myös suhdeskandaali, jossa tallin naispuolinen työntekijä väitti brittipomon käyttäneen valta-asemaansa hyväkseen kaksikon välisessä suhteessa, joka ei pysynyt lainkaan ammatillisena.

Horner selvisi tästä kohusta puolikuivin jaloin, mutta Red Bullin sisäisessä valtataistelussa hänet sysättiin tylysti sivuun.

Myöskään Helmut Marko ei enää vaikuta Red Bull -tallissa. Itävaltalainen jättäytyi eläkkeelle johtotehtävistään viime kauden päätteeksi.