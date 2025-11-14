Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen sanoo, että aukioloa esimerkiksi pyhäinpäivänä voisi tutkia, jos se sallittaisiin.

Jatkossakaan kaikki Alkot eivät välttämättä olisi auki sunnuntaisin ja kaikkina arkipyhinä, vaikka se sallittaisiin. Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen sanoo STT:lle, että aukioloajat eri myymälöissä määrittyvät asiakkaiden tarpeen mukaan ja vaihtelevat tälläkin hetkellä varsin paljon.

Keskiviikkona eduskunnan talousvaliokunta yllätti ehdottamalla, että Alkoille mahdollistettaisiin aukiolo sunnuntaisin ja arkipyhinä. Ehdotuksella on mahdollisuudet edetä, sillä STT:n tietojen mukaan ajatus saa tukea hallituspuolueista kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta.

Alko on aiemmin itsekin ehdottanut, että sunnuntain aukioloja ja lauantain pidempiä aukioloja kokeiltaisiin. Pennanen kuvailee nyt Alkon suhtautumista odottavaksi.

– Ihan kiinnostuneesti seurataan. Tietysti lainvalmistelu on vielä kesken ja odotetaan, mitä eduskunta päättää.

Nykyisin Alkot saavat lain mukaan olla auki arkisin kello 9–21 ja lauantaisin 9–18.

Pyhäinpäivän lauantaita "voisi tutkia"

Mitkä arkipyhistä ovat sellaisia, joina Alko voisi olla jatkossa auki? Pennanen ei lähde ennakoimaan asiaa. Hän kuitenkin nostaa esiin, että esimerkiksi helatorstai, loppiainen ja pyhäinpäivä ovat muodostuneet asiakkaille ikään kuin normaaleiksi kauppapäiviksi.