Alko, Kaupan liitto sekä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto kommentoivat MTV:lle tänään eduskunnassa alkoholilakiin nuijittuja muutoksia.

Eduskunta hyväksyi äänestyksessään alkoholilain muutokset, minkä seurauksena muun muassa alkoholijuomien kotiin tilaaminen mahdollistuu.

Kaupan ryhmittymät ovat jo pohtineet etämyynnin turvallista ja vastuullista toteuttamista, kerrotaan Kaupan liitosta.

Liiton toimitusjohtaja Kari Luoto uskoo uudistuksen toimivan lisäpalveluna sen sijaan, että valtaosa tilaisi jatkossa alkoholinsa suoraan kotiin. Luoto arvioi, että palvelu voitaisiin saada kuluttajille vuodenvaihteen jälkeen, kun lain siirtymäaika on täyttynyt.

– Kauppahan haluaa aina parantaa palveluaan asiakkaalle ja tämä on yksi osa sitä. Näen, että tämä on pitkä siirtymä kohti vapaampaa yhteiskuntaa ja totta kai se tuo pienen positiivisen lisän, toteaa Luoto.

Käytäntö ei liene vielä täysin selvä sen suhteen, miten alkoholin kotiinkuljetuksessa tullaan varmistamaan tilaajan täysi-ikäisyys sekä se, että asiakas ei ole selvästi päihtynyt. Luodon mukaan ikä tulisi varmistaa tilaamisvaiheessa sekä tuotteen luovutustilanteessa.

Pidemmät aukioloajat Alkoihin

Kuluttajalle yksi uudistuksen myötä näkyvistä vaikutuksista on Alkon aukioloaikojen laajeneminen myös sunnuntaihin ja arkipyhiin.