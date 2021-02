Nykyinen taksilaki mahdollistaa törkeät ryöstöhinnat: "99 euroa on helppo pyytää kyydistä kuin kyydistä"

Taksi Helsingin palvelupäällikkö Ano Koskelan mukaan asiakkailta saatu palaute on kasvanut sinä aikana, kun uusi taksilaki on ollut käytössä.

Kun otetaan huomioon erilaisista sovelluksista saadut arviot, tuhansien arvioiden joukossa on myös sanallista palautetta ongelmatilanteista.

– Et välttämättä tiedä, mitä matka tulee maksamaan, kun istut kyytiin.

– Kyllä se käytännössä on mahdollista ja laillistakin. Jos hinta menee yli 100 euron, siitä pitäisi tehdä sopimus.

– Sanotaanko, että 99 euroa on helppo pyytää kyydistä kuin kyydistä lain mukaan.

Asema-aukion villi länsi

Palautteen joukkoon sisältyy myös muutama palaute tilanteista, joissa tilanne taksinkuljettajan ja asiakkaan välillä on kärjistynyt aggressiiviseksi.

– Suurin osa asiakaspalvelutilanteissa on sellaisia, ettei esimerkiksi auteta tavaroita konttiin tai ei avata ovia – näitä tapahtuu eniten.

Tällä hetkellä Helsingin keskustassa sijaitseva päärautatieasema, tarkemmin sen asema-aukio, on Suomen vilkkain taksitolppa, kun Helsinki-Vantaan lentoasema ammottaa koronaepidemian vuoksi tyhjyyttään.

– Asema-aukion tilanne on varmasti se, mistä eniten puhutaan. Poliisilla ja pysäköintivalvojilla on tieto siitä, että asema-aukion tilanne on haastava.