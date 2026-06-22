VR:llä on jälleen kaapelivaurio, joka aiheuttaa merkittäviä myöhästymisiä junien aikatauluihin.
Pääradalla Jokelan ja Purolan välillä Uudellamaalla on ratajärjestelmävika, joka on haitannut VR:n junaliikennettä aamukahdeksasta alkaen.
Fintrafficilta kerrotaan MTV Uutisille, että ratatöiden tuoksinassa yksi kaapeli on katkennut.
Fintrafficin mukaan viasta koituu rataosan junille arviolta 30–80 minuutin viivästymisiä.
VR kertoi aiemmin, että vian korjausarvio on kello 15.
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Yksi myöhästyneessä junassa istuva on Päivi Räsänen (kd). Hän kirjoittaa tehneensä matkaa Riihimäeltä yli kaksi tuntia, eikä juna ollut tuolloin vieläkään päässyt ratavauriopaikan ohi.
Junan myöhästymisen myötä hän myöhästyi kello 12 alkaneesta täysistunnosta, jossa käsitellään muun muassa alkoholilakia. Lehtikuvan kuvista voi päätellä, että Räsänen ehti täysistuntoon kuitenkin jo ennen kello kahta iltapäivällä.
Osa oppositiopuolueista ja kristillisdemokraatit vastustavat hallituksen alakiesitystä muun muassa siksi, että sen mukaan kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata kotiin enintään 8-prosenttisia, mutta ulkomaisista EU-maiden verkkokaupoista jopa 80-prosenttisia juomia.