Osa oppositiopuolueista ja kristillisdemokraatit vastustavat hallituksen alakiesitystä muun muassa siksi, että sen mukaan kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata kotiin enintään 8-prosenttisia, mutta ulkomaisista EU-maiden verkkokaupoista jopa 80-prosenttisia juomia.

Junan myöhästymisen myötä hän myöhästyi kello 12 alkaneesta täysistunnosta, jossa käsitellään muun muassa alkoholilakia. Lehtikuvan kuvista voi päätellä, että Räsänen ehti täysistuntoon kuitenkin jo ennen kello kahta iltapäivällä.

Hän kertoo varanneensa yli tunnin ylimääräistä aikaa menoliikenteeseen, mutta sekään ei riittänyt.

– Junasta ei pääse edes ulos jatkamaan matkaa esimerkiksi taksilla. On todella hankalaa, jos julkisiin kulkuvälineisiin ei voi luottaa. Se lisää vain muutoin tarpeetonta autoilua ja ruuhkia maanteille, Räsänen toteaa.