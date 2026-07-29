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Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Mikko kokkaa Jäikö alkoholilain uudistukseen valuvika? "Pidämme haitat itse ja annamme verotuotot muille" 2:23 MTV selvitti, kuinka todennäköisesti ihmiset tilaisivat alkoholia kotiovelle. Miten kommentoivat ravintoloitsija, keittiömestari Hans Välimäki ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen? Katso video!

Julkaistu 37 minuuttia sitten

Jopa Ruotsi on suomalaisille alkoholin verotuksen osalta paratiisi. Heinäkuun alussa astui voimaan alkoholilain uudistus, jonka myötä tuli muutoksia alkoholin kotiinkuljetukseen, etämyyntiin ja markkinointiin. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen on kuitenkin sitä mieltä, että uudistukseen jäi iso valuvika. – Eli veronkanto EU- ja ETA-maista tulevista alkoholikuljetuksista on edelleen suuri kysymysmerkki. Nyt jo ulkomailta tulevista verkkokauppaostoksista veronmenetykset ovat 285 miljoonaa euroa, ja tiedämme, että noin prosentista maksetaan tällä hetkellä alkoholivero, Pipinen toteaa Huomenta Suomessa. – Muuten tämä kuulostaa ihan modernilta: jos tilaat elintarvikkeita kaupasta, niin samaan voi laittaa juomia, hän jatkaa. "Suomalaiset juomatavat muuttuvat hyvällä tavalla" Kotiinkuljetuksen sallimisen myötä pöydällä on ollut kysymys siitä, lisääkö se alkoholin ongelmakäyttöä entisestään. Pipinen ei näe tässä juurikaan riskiä. – Jos katsoo kokonaiskulutusta, joka on vähentynyt lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2007, niin suomalaiset juomatavat muuttuvat hyvällä tavalla. Verkkokaupasta ei joka tapauksessa saa alkoholia tunnissa kotiovelle. Joskus Woltilla saattaa saada, mutta silloin hinnat ovat aika kovia. Mikä uudessa alkoholilaissa meni pieleen? Juttu jatkuu videon alla.

10:49 Haastattelussa ravintoloitsija, keittiömestari Hans Välimäki sekä panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen.

Hän toivoo siltä osin ihmisten kulutustottumuksiin muutosta, etteivät ihmiset jäisi kotiin ja tilaisi sinne ruokaa ja juotavaa, vaan lähtisivät ravintoloihin. Näin Suomen palvelusektori kasvaisi.

– Ajattelen, että alkoholin kotiinkuljetus voi kuitenkin helpottaa esimerkiksi ruuhkavuotisten elämää, kun saunaoluet voi tilata kotiin viikon ruokaostosten kanssa. Mutta nyt ilmaistaan, että tilatkaa sieltä, mistä halvemmalla saatte, ja se on kaikki muut EU-maat, Pipinen sanoo.

– Suomessa on absoluuttisesti korkein alkoholiverotus, kun jopa Ruotsi on meille alkoholin osalta veroparatiisi. Oluen verotus on meillä lähes kaksinkertainen verrattuna Ruotsiin, niin kyllä se alkaa näkyä hinnoissa. Varmasti Pohjois-Suomi tulee huolehtimaan omista lonkeron, siiderin ja oluen saannistaan Haaparannan kautta, ikävä kyllä, hän toteaa.

Kuljetusyrityksille verot

Pipinen pitää tärkeänä, että alkoholia kuljettaville yrityksille täytyy asettaa jonkinlaiset verot, sillä ulkomailta tilatun alkoholin kohdalla verotus on epäselvä.

– Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kenen ne kuuluu maksaa, miten ne maksetaan ja kuinka vaikeaa tai helppoa se on. Sille ei myöskään ole oikein mitään seuraamuksia. Pitää muistaa, että lainsäädäntö, jolla ei ole seuraamuksia, on aika turhaa. Tämän kokonaisuuden uskottavuus asettuu tältä osin tietynlaiseen valoon, Pipinen toteaa.

– Alkoholista tulleet verotuotot putoavat koko ajan, koska ihmiset juovat vähemmän ja tilaavat enemmän ulkomailta. Pidämme haitat itse ja annamme verotuotot muille, hän tiivistää.

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Alkoholilain uudistukseen jäi valuvika | Makuja | MTV Uutiset