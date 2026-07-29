Jopa Ruotsi on suomalaisille alkoholin verotuksen osalta paratiisi.
Heinäkuun alussa astui voimaan alkoholilain uudistus, jonka myötä tuli muutoksia alkoholin kotiinkuljetukseen, etämyyntiin ja markkinointiin.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen on kuitenkin sitä mieltä, että uudistukseen jäi iso valuvika.
– Eli veronkanto EU- ja ETA-maista tulevista alkoholikuljetuksista on edelleen suuri kysymysmerkki. Nyt jo ulkomailta tulevista verkkokauppaostoksista veronmenetykset ovat 285 miljoonaa euroa, ja tiedämme, että noin prosentista maksetaan tällä hetkellä alkoholivero, Pipinen toteaa Huomenta Suomessa.
– Muuten tämä kuulostaa ihan modernilta: jos tilaat elintarvikkeita kaupasta, niin samaan voi laittaa juomia, hän jatkaa.
"Suomalaiset juomatavat muuttuvat hyvällä tavalla"
Kotiinkuljetuksen sallimisen myötä pöydällä on ollut kysymys siitä, lisääkö se alkoholin ongelmakäyttöä entisestään.
Pipinen ei näe tässä juurikaan riskiä.
– Jos katsoo kokonaiskulutusta, joka on vähentynyt lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2007, niin suomalaiset juomatavat muuttuvat hyvällä tavalla. Verkkokaupasta ei joka tapauksessa saa alkoholia tunnissa kotiovelle. Joskus Woltilla saattaa saada, mutta silloin hinnat ovat aika kovia.
Mikä uudessa alkoholilaissa meni pieleen? Juttu jatkuu videon alla.