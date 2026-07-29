



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

A-klinikkasäätiö varoittaa alkoholin kotiinkuljetuksista | MTV Uutiset



A-klinikkasäätiö varoittaa alkoholin kotiinkuljetuksista – erityisesti yksi riskiryhmä 0:58 Katso video: Alkoholilaki muuttuu historiallisesti Suomessa. Julkaistu 29.07.2026 07:30 Pyry-Jukka Peltomäki MTV Uutisten kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista ei usko hyödyntävänsä alkoholilain uudistuksen mahdollistamia kotiintoimituksia tai Alkojen sunnuntaiaukioloja kovinkaan aktiivisesti. A-klinikkasäätiön toimitusjohtajan mukaan ihmisten arviot omasta käyttäytymisestään eivät vielä kerro, miten uusi myyntikanava lopulta muuttaa alkoholin kulutustottumuksia. MTV Uutisten kyselyn perusteella vain 17 prosenttia suomalaisista arvioi tilaavansa alkoholia kotiin uuden lain mahdollistamalla tavalla. A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki ei kuitenkaan pidä tulosta merkkinä siitä, että alkoholilain vaikutukset jäisivät vähäisiksi. – En sanoisi oikeastaan, että se ainakaan itselläni pienentää huolta. Tässähän avataan yrityksille uusi myyntikanava. Liiketoiminnan perusideana on tietysti hakea kasvua, joten pidän aika todennäköisenä sitä, että ihmisiä yritetään saada tilaamaan alkoholia enemmän toimitusmyynnin kautta ja tavallaan arkipäiväistää sitä kotiinkuljetusta. Lue myös: Eduskunta nuiji läpi uuden alkoholilain: Juomien wolttaaminen lailliseksi Hänen mukaansa ihmiset eivät vielä itsekään voi tietää, miten uusi palvelu vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. – Tässä vaiheessa on vähän vaikea arvioida ihmisten itsekään, että tulenko tilaamaan vai en. Se riippuu myös yritysten markkinointitoimenpiteistä, minkälaiseksi se käytäntö muodostuu. Liikakäyttäjät kohtuujuojia omasta mielestään Jouhkin mukaan ihmisten käsitys omasta alkoholinkäytöstään ja tulevasta käyttäytymisestään on tärkeä, mutta siihen liittyy myös rajoituksia. – Ihmisten omalle näkemykselle täytyy tietysti antaa arvo, mutta täytyy myös muistaa, että kun alkoholista on kyse, niin aiemmissakin kyselytutkimuksissa esimerkiksi ihmiset, jotka juovat liikaa, suuri osa heistä vastaa, että he ovat kohtuukäyttäjiä. Ihmisen on itse aina vähän vaikea objektiivisesti kuvailla omaa kuluttamistaan. Se on hyvä ottaa huomioon ja se on ihan inhimillistä.

Siksi keskustelu alkoholilain vaikutuksista ei hänen mukaansa voi perustua pelkästään siihen, mitä ihmiset nyt kertovat aikovansa tehdä.

– Sen takia meidän nimenomaan täytyykin yhteiskuntana säännellä tätä alkoholin myyntiä, millä ehdoilla sitä voidaan myydä, missä ja kenelle. Sen takia puhutaan nimenomaan saatavuudesta, koska on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että alkoholin saatavuus, markkinointitoimenpiteet ja hinta ovat ne tekijät, jotka ovat hyvin vahvasti yhteydessä alkoholin kulutukseen.

Kotiinkuljetukset huolestuttavat eniten

Kun Jouhkilta kysyy, mikä alkoholilain uudistuksessa huolestuttaa eniten, vastaus on yksiselitteinen.

– Kyllä se ennen muuta on kotiinkuljetus juuri sen takia, että se varsinkin ongelmallisesti päihteitä käyttävillä mahdollistaa sen juomisen jatkumisen ja sitten kotona tapahtuvat tapaturmat ynnä muut.

Hänen mukaansa uudistus voi siirtää alkoholin käyttöä ravintoloista ja muista valvotuista ympäristöistä.

– Tässä siirretään alkoholin kulutusta tai ohjataan alkoholin kulutusta koteihin valvotuista olosuhteista. Kotona voidaan aina altistua perheväkivallalle ja lähisuhdeväkivallalle ja lapset helposti kärsivät alkoholiliikakäytöstä.

Jouhkin mukaan ongelma koskee erityisesti ihmisiä, joilla alkoholin käyttö on jo valmiiksi riskitasolla.

– [Kotiinkuljetuksilla] on helpompi pidentää juomaputkia. Ei tarvitse mennä käymään edes kaupassa saadakseen alkoholia kotiin. Jos ajatellaan vaikka mielenterveysongelmia ja alkoholin käyttöä yhdessä, niin ihmisellä on paremmat mahdollisuudet eristäytyä täysin ja käyttää ongelmallisesti ja haitallisesti alkoholia. Sitten voi olla niin, että pitkän aikaa voi mennä, että edes läheiset eivät oikeastaan tiedä, kuinka paha tilanne on. Tällä tavallahan se on iso riskitekijä, tuo kotiinkuljetus.

Myös kotitoimitusten valvonta herättää asiantuntijassa huolta.

– Varsinkin silloin, jos paikalla on isompi porukka ihmisiä, niin on vaikea sitä ikärajakontrollia välttämättä siellä pitää tai myöskään sitä päihtyneisyyskontrollia. Ja toisaalta viranomaisten on tosi vaikea valvoa toimitusten asianmukaisuutta, koska toimituspisteitä on ääretön määrä.

Britanniasta on jo saatu kokemuksia

A-klinikkasäätiö on seurannut erityisesti Britanniaa, jossa alkoholin kotiinkuljetukset ovat olleet käytössä Suomea pidempään.

– Me olemme eniten kiinnitettäneet huomiota ehkä tuohon Britannian tilanteeseen, jossa varsin vapaa kotiinkuljetus on herättänyt paljon keskustelua. Sieltä on myös aika selkeitä esimerkkejä niistä lieveilmiöistä.

Jouhkin mukaan Britanniassa on raportoitu tapauksia, joissa ihmiset ovat tilanneet alkoholia päihtyneenä ja jatkaneet juomista kotiinkuljetuksen ansiosta.

Hän muistuttaa kuitenkin, että useita maita kattavaa tutkimusta kotiinkuljetusten vaikutuksista ei vielä ole. Sen sijaan alkoholin saatavuuden ja kulutuksen yhteydestä on hänen mukaansa vahvaa tutkimusnäyttöä.

Kilpailuasetelman epätoivotut vaikutukset

Jouhki nostaa esiin myös yhden pidemmän aikavälin huolen, joka liittyy alkoholimarkkinoiden kilpailuasetelmaan tuoreen lakiuudistuksen myötä.

A-klinikkasäätiön toimitusjoihtajan mukaan ulkomaiset verkkokaupat ja kotimaiset toimijat ovat nyt erilaisessa asemassa. Rajat ylittävän etämyynnin kautta voidaan toimittaa koteihin huomattavasti vahvempia alkoholijuomia kuin mitä kotimaiset päivittäistavarakaupat saavat myydä.

Jouhkin mukaan tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa kotimainen kaupan ala alkaa niin ikään vaatia nykyistä laajempia myyntioikeuksia itselleen.

– Jos kotimainen kaupan ala nostaa tämän keskusteluun epäsuhtana, että tämä on heitä syrjivää, niin me saatetaan joutua kehitykseen, jossa pian sitten se väkevienkin kauppa joudutaan Suomessa avaamaan.

Hänen mukaansa tällaisella kehityksellä voisi olla pitkällä aikavälillä vaikutuksia sekä kansanterveyteen että Alkon asemaan.