MTV Uutisten kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista ei usko hyödyntävänsä alkoholilain uudistuksen mahdollistamia kotiintoimituksia tai Alkojen sunnuntaiaukioloja kovinkaan aktiivisesti.
A-klinikkasäätiön toimitusjohtajan mukaan ihmisten arviot omasta käyttäytymisestään eivät vielä kerro, miten uusi myyntikanava lopulta muuttaa alkoholin kulutustottumuksia.
MTV Uutisten kyselyn perusteella vain 17 prosenttia suomalaisista arvioi tilaavansa alkoholia kotiin uuden lain mahdollistamalla tavalla.
A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki ei kuitenkaan pidä tulosta merkkinä siitä, että alkoholilain vaikutukset jäisivät vähäisiksi.
– En sanoisi oikeastaan, että se ainakaan itselläni pienentää huolta. Tässähän avataan yrityksille uusi myyntikanava. Liiketoiminnan perusideana on tietysti hakea kasvua, joten pidän aika todennäköisenä sitä, että ihmisiä yritetään saada tilaamaan alkoholia enemmän toimitusmyynnin kautta ja tavallaan arkipäiväistää sitä kotiinkuljetusta.
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Hänen mukaansa ihmiset eivät vielä itsekään voi tietää, miten uusi palvelu vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä.
– Tässä vaiheessa on vähän vaikea arvioida ihmisten itsekään, että tulenko tilaamaan vai en. Se riippuu myös yritysten markkinointitoimenpiteistä, minkälaiseksi se käytäntö muodostuu.
Liikakäyttäjät kohtuujuojia omasta mielestään
Jouhkin mukaan ihmisten käsitys omasta alkoholinkäytöstään ja tulevasta käyttäytymisestään on tärkeä, mutta siihen liittyy myös rajoituksia.
– Ihmisten omalle näkemykselle täytyy tietysti antaa arvo, mutta täytyy myös muistaa, että kun alkoholista on kyse, niin aiemmissakin kyselytutkimuksissa esimerkiksi ihmiset, jotka juovat liikaa, suuri osa heistä vastaa, että he ovat kohtuukäyttäjiä. Ihmisen on itse aina vähän vaikea objektiivisesti kuvailla omaa kuluttamistaan. Se on hyvä ottaa huomioon ja se on ihan inhimillistä.