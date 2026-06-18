Pohjoismaiden, myös Suomen, hintataso oli eurooppalaisittain korkea.

Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus.

Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna.

Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea.

Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan.

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