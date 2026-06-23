Sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnatut STEA-avustukset aiheuttivat kriisin Orpon hallitukselle. Korkeintaan keskikokoisesta päätöksestä syntynyt riita kertoo turhautumisesta ja vaalien lähestymisestä, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Eduskunnan kevään istuntokausi päättyi hallituksen osalta melkoiseen mahalaskuun.

Aamulla muut hallituspuolueet jyräsivät Perussuomalaiset hallituksen neuvottelussa ja palauttivat äänestyspäätöksellä STEA-avustuksiin liittyvät kriteerit uuteen valmisteluun.

On harvinaista, että hallituksessa äänestetään, kun yleensä pyritään neuvottelemaan kompromissi.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) viime viikolla linjaamat kriteerit suututtivat kokoomuksen ja Rkp:n. Muun muassa sote-järjestöjen, maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen edunvalvontaan osuvat leikkauskriteerit haluttiin tehdä uusiksi.

Näin hallitus myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla linjasi ja Perussuomalaiset sai nenilleen. Toistaiseksi ei tiedetä, muuttuvatko kriteerit merkittävästi.

Rkp:ltä lisää löylyä

Tämän jälkeen Rkp päätti heittää vielä lisää löylyä kuumana käyvälle kiukaalle ja äänesti tyhjää Rydmanin luottamusäänestyksessä eduskunnassa. Oppositio teki maanantaina Vasemmistoliiton ja vihreiden johdolla Rydmanille epäluottamusesityksen.