Ravintoloitsija Hans Välimäki pitää epäreiluna, että ulkomailta saa kotiovelle jopa 80-prosenttista viinaa, mutta ravintolasta ei millään saa mukaansa viinipulloa.
Heinäkuussa voimaan astui alkoholilain uudistus, jonka mukaan alkoholia voi muun muassa tilata ulkomailta kotiovelle.
Ravintoloitsija, keittiömestari Hans Välimäki ihmettelee, ettei ravintolasta voi kuitenkaan Suomessa ostaa esimerkiksi viinipulloa mukaansa.
– Voit tilata kotiin jopa 80-prosenttista alkoholia ulkomailta ja kaupasta voit tilata miedompia juomia, mutta se, että ravintolat jätettiin tämän ulkopuolelle, tuntuu vähän nurinkuriselta. Toisaalta ihmiset voivat tilata kotiinsa käytännössä mitä vain, paitsi ravintolasta, Välimäki sanoo Huomenta Suomessa.
– Tämä on epäreilu asetelma ravintola-alaa kohtaan. Meille ei jälleen kerran anneta täyttä oikeutta harjoittaa ammattiamme, hän jatkaa.
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Välimäki korostaa, ettei alkoholin ulosmyynti ole ravintoloille ykkösprioriteetti.
Noin 10 prosenttia Suomessa myytävästä alkoholista myydään anniskeluravintoloissa asiakkaille. Välimäen mukaan alkoholinmyynnillä on ruokaravintoloissa merkittävä rooli.
– Se on kokonaismyynnistä noin 30–45 prosenttia. Jos myisimme alkoholia ulos, niin se olisi vain lisämyyntituote. Enemmän se tuntuisi vain sääntelyn vapauttamiselta. Olisihan se kiva, jos voisi ostaa suosikkiviininsä pakattuna mukaan, Välimäki sanoo.
Mikä uudessa alkoholilaissa meni pieleen? Katso alta koko keskustelu.
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