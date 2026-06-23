Uusi alkoholilaki mahdollistaa muun muassa alkoholijuomien kotiin tilaamisen sekä laajentaa Alkon aukioloaikoja.

Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutokset äänestyksessä tiistaina. Lakimuutos hyväksyttiin äänin 98–77. Poissa oli 24 edustajaa.

Hallituksen rivit hajosivat äänestyksessä. Kaikki paikalla olleet kristillisdemokraattien kansandustajat äänestivät lakimuutosta vastaan. Myös opposition rivit rakoilivat, kun vihreiden edustajat Atte Harjanne ja Fatim Diarra äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Uuden lain myötä alkoholijuomia voi tilata kotiin muun muassa kotimaisista ruokakaupoista, Alkosta ja ulkomaisista verkkokaupoista. Kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5 prosenttisia muita alkoholijuomia.

Alkosta ja muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista voi tilata myös vahvempia, enintään 80-prosenttisia alkoholijuomia.

Lisäksi Alkot voisivat olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Esityksen mukaan lakimuutoksen pitäisi tulla voimaan syksyllä 2026.

Orpon hallituksen rivit repesivät äänestyksessä. Kaikki paikalla olleet kristillisdemokraattien kansandustajat äänestivät lakimuutosta vastaan.Lehtikuva

Oppositio kritisoi pikatilaamista

Oppositio on kritisoinut lakimuutoksessa erityisesti mahdollisuutta tilata alkoholia kotiovelle esimerkiksi ruokalähettipalveluiden kautta. Moni opposition edustaja toivoi maanantain täysistonnossa käydyssä keskustelussa, että tilauksiin olisi sisällytetty jonkinlainen viive.